Rimini. Rapinano un uomo in un locale: due arresti per la Polizia di Stato

Nelle prime ore del mattino del 7 giugno 2023, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto due cittadini marocchini, irregolari sul territorio italiano, per il reato di Rapina pluriaggravata in concorso.

In particolare, verso le ore 3.45, una volante della Questura di Rimini si recava presso un locale di Viale Vespucci, poiché al numero di emergenza 112 – NUE era arrivata una chiamata in cui un dipendente del locale aveva segnalato di essere stato vittima di una rapina sotto minaccia di un coltello, ad opera di due ragazzi che poi si erano dati alla fuga in sella a delle biciclette.

Giunti sul posto i poliziotti acquisivano una dettagliata descrizione dal richiedente, grazie alla quale riuscivano, dopo aver perlustrato i dintorni, ad individuare i due soggetti.

La vittima, dipendente del locale, riferiva che gli stessi, poco prima, avevano infranto i vetri del gazebo del locale, asportando bottiglie di alcolici ed alimenti, e dopo essere stati scoperti, lo avevano minacciato con un coltello puntato all’addome, prima di darsi alla fuga.

In considerazione dei fatti accaduti i soggetti venivano accompagnato presso la locale casa circondariale.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.