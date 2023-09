Rimini. Rapinarono un turista su viale Regina Elena: condannato 35enne magrebino complice del rapinatore deceduto

Un turista vittima di rapina un anno fa su viale Regina Elena. Oggi è terminato il processo a carico di un 35enne magrebino, complice del rapinatore, un 37enne connazionale deceduto lo scorso maggio.

Il 35enne, difeso dall’avvocato Ninfa Renzini, è stato condannato, al termine del rito abbreviato, a 4 anni e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa di 1400 euro. La pubblica accusa aveva chiesto condanna a 5 anni e 6 mesi. È stata inoltre dichiarata l’estinzione del reato, a seguito di morte dell’imputato, per ciò che concerne appunto l’altra persona processata per i fatti, il 37enne.

Secondo la ricostruzione scaturita dalle indagini, fu quest’ultimo, nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2022, a stappare la catenina d’oro dal collo di un turista, a passeggio in viale Regina Elena in compagnia della fidanzata. Il 35enne distrasse la coppia con una scusa per poi bloccare l’uomo, mentre il complice strappava il monile dal collo del malcapitato. Le grida della fidanzata dell’uomo li mise in fuga: erano le due di notte e due ore dopo la Polizia arrestò i malviventi.

Il 37enne, lo scorso maggio, è stato trovato senza vita all’interno di uno stabile a Prato. Sulla vicenda indaga la locale squadra mobile: secondo gli inquirenti, il giovane è stato ucciso da un connazionale, suo coinquilino, che poi ha cercato di dare fuoco alla salma per sbarazzarsene.