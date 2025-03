Un maliano di 26 anni, dopo aver aggredito il fratello del sindaco di Rimini, è stato arrestato dai carabinieri dopo un mese di indagini. Successivamente è stato nuovamente arrestato per aver rapinato un turista a Miramare. Il maliano è stato condannato a un anno e nove mesi di reclusione per furto con strappo, con pena sospesa. Si trova attualmente detenuto nel carcere dei Casetti in attesa di essere giudicato per l’aggressione al fratello del sindaco.