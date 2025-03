Rimini. RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT protagoniste dell’estate con RDS Summer Festival 2025

Il 20 e 21 giugno, in concomitanza con la Notte Rosa, Rimini dà il via ai quattro imperdibili eventi con la musica live degli artisti protagonisti delle classifiche

L’evento musicale più atteso dell’estate torna a Rimini, città che aprirà ufficialmente il viaggio musicale 2025 di RDS Summer Festival.

Sono state svelate questa mattina da RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT le date nazionali e le località dei quattro imperdibili eventi a ingresso gratuito con la musica live degli artisti protagonisti delle classifiche: Rimini darà il via al tour con la prima tappa di RDS Summer Festival in concomitanza con la Notte Rosa, la grande festa di inizio estate che per l’edizione 2025 coincide con il weekend del solstizio d’estate.

Venerdì 20 e sabato 21 giugno Rimini ospita la prima data di RDS SUMMER FESTIVAL 2025 con la prima delle quattro tappe nazionali che vedranno alternarsi sul palco la nuova generazione di talenti e i più importanti artisti del momento, molti dei quali protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo e stabilmente in cima alle classifiche radio e streaming. Gli eventi ospiteranno spazi dedicati alle attività con gli sponsor, per esperienze esclusive di intrattenimento, sampling ed engagement, con attività di intrattenimento, gadget, premi ed esperienze esclusive.

Dopo Rimini sarà la volta di Senigallia (27-28 giugno), Monopoli (4-5 luglio) per finire con Olbia (11 e 12 luglio): otto serate di intrattenimento e musica ad accesso gratuito che porteranno tutta l’energia della musica targata RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT.

Dopo il grande successo dell’edizione 2024, che ha visto partecipare agli eventi oltre 160.000 persone e ha generato oltre 6 milioni di impression e 200 milioni di interazioni sui social, RDS SUMMER FESTIVAL 2025 ritorna a Rimini e Senigallia, aggiungendo due nuove città al suo. La scelta delle quattro città conferma una presenza capillare di RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT sul territorio italiano, con particolare attenzione alle località protagoniste delle vacanze dell’estate italiana.

La prima tappa di Rimini sarà al centro del programma 2025 della Notte Rosa, anticipata quest’anno al weekend del 20-21-22 giugno.

Comune di Rimini