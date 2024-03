Rimini. Realizzazione di un sottopasso ciclopedonale alla Statale 16 in prossimità di via Barsanti

E’ iniziato, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna del 6 dicembre 2023, il percorso per l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo che prevede la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale alla Statale SS16 (al km 207+470), in prossimità della Via Barsanti, con lo scopo snellire, fluidificare e mettere in sicurezza l’attraversamento, in sostituzione dell’attuale attraversamento pedonale regolato da semaforo a chiamata. Il sottopasso avrà rampe di accesso e scalinate su ambo i lati.

L’avvio di procedimento unico per l’approvazione del progetto in variante alle previsioni della strumentazione urbanistica, consentirà le procedure di partecipazione e consultazione finalizzate all’approvazione del progetto e determinerà l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione dell’opera, la localizzazione dell’opera pubblica, la variante alla strumentazione urbanistica (cartografia RUE), l’apposizione di vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità.

Tutti gli elaborati sono depositati per la libera visione del pubblico sia sul sito web del Comune, sia presso gli uffici del settore infrastrutture e qualità ambientale del Comune di Rimini (via Rosaspina n. 21, II piano) fino al 5 febbraio 2024. Entro tale termine chiunque può prendere visione, ottenere le informazioni specifiche e formulare osservazioni.

Tutte le informazioni e gli elaborati sono consultabili anche nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, alla pagina:

https://www.comune.rimini.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/strumenti-urbanistici-generali-e-varianti-procedimenti-unici/procedimenti-unici

Comune di Rimini