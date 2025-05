Rimini. Referendum popolari dell’8 e 9 giugno: 53 gli elettori ultracentenari, 107 anni l’elettrice più anziana, 3 neomaggiorenni compiranno 18 anni il primo giorno delle votazioni

In vista delle consultazioni referendarie previste per domenica 8 e lunedì 9 giugno, l’Amministrazione comunale invita tutti gli elettori a verificare con anticipo il possesso della propria tessera elettorale e dei documenti necessari per esercitare il diritto di voto.

In caso di smarrimento o di esaurimento degli spazi, è possibile richiedere una nuova tessera presso l’Ufficio Elettorale di via Marzabotto 25, che resterà aperto fino a giovedì 5 giugno con orario 08:00–12:00 e 14:30–17:00.

L’ufficio osserverà inoltre orario continuato venerdì 6 e sabato 7 giugno (08:00–18:00), domenica 8 giugno (07:00–23:00) e lunedì 9 giugno (07:00–15:00). Solo per la giornata di domenica 8 giugno, sarà possibile ottenere duplicati anche presso le Delegazioni Anagrafe del Centro Storico (Piazza Cavour 30), Miramare (Piazza Decio Raggi 1), Viserba (Via Mazzini 22), Villaggio Primo Maggio (Via Bidente 1P) e Corpolò (Piazza dei Bizzocchi 4), tutte aperte dalle 07:00 alle 20:00 con orario continuato.

Sempre per agevolare la partecipazione al voto, l’Ufficio Anagrafe di via Marzabotto 25 sarà disponibile, esclusivamente per il rinnovo delle carte d’identità, anche sabato 7 giugno dalle 08:00 alle 12:00 e domenica 8 giugno con orario prolungato dalle 08:00 alle 20:00.

Per garantire l’accesso al voto anche alle persone con difficoltà motorie, il Comune ha predisposto un servizio di trasporto gratuito tramite pulmino attrezzato, attivo nella giornata di domenica 8 giugno dalle 9:00 alle 17:00. Il servizio, a cura della Cooperativa “La Romagnola”, assicura il trasferimento dal cortile dell’abitazione fino al cancello della sezione elettorale e ritorno. È possibile prenotare il trasporto nella giornata di sabato 7 giugno dalle 8:30 alle 12:30 al numero 3488572641.

Infine, si ricorda che gli elettori affetti da gravi infermità, che impediscano l’autonoma espressione del voto, potranno farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, previa presentazione al seggio di un apposito certificato medico rilasciato dall’Azienda U.S.L. Le attestazioni sono disponibili presso il Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL, in via Coriano 38 (Colosseo), dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 10:30 senza necessità di prenotazione. Domenica 8 giugno sarà inoltre attivo uno sportello dedicato presso lo stesso indirizzo (Ingresso D, Ambulatorio 1, piano terra), dalle 11:30 alle 13:00.

Statistiche e curiosità sul voto a Rimini

La fotografia della platea elettorale coinvolta in questo importante appuntamento democratico è ampia e variegata. Saranno complessivamente 112.467 i cittadini chiamati alle urne nella città di Rimini, suddivisi tra 54.103 uomini e 58.364 donne. Le operazioni di voto si svolgeranno all’interno di 143 sezioni elettorali, distribuite su 35 luoghi di riunione dislocati sul territorio comunale.

A Rimini voteranno anche 174 elettori “fuori sede”, ovvero residenti in altri Comuni ma temporaneamente domiciliati nel capoluogo romagnolo: tra loro si contano 83 lavoratori, 88 studenti e 3 persone presenti per motivi di cura medica. Al contrario, sono 187 gli elettori riminesi attualmente domiciliati in altri Comuni, che eserciteranno il proprio diritto di voto fuori città, grazie alle recenti disposizioni per agevolare la partecipazione degli elettori temporaneamente lontani dalla propria residenza.

Una nota di particolare interesse riguarda i cittadini ultracentenari: ben 53 elettori a Rimini hanno superato i cento anni di età, di cui 9 uomini e 44 donne. L’elettore più anziano è una donna di 107 anni.

Sono invece 720 i giovani che voteranno per la prima volta, con una distribuzione pressoché equilibrata tra 358 maschi e 362 femmine. Tra questi, spiccano tre neomaggiorenni – un ragazzo e due ragazze – che compiranno 18 anni proprio l’8 giugno, primo giorno delle votazioni.

Infine, si segnala che saranno 10.810 i riminesi residenti all’estero che potranno partecipare alla consultazione referendaria votando per corrispondenza.

Comune di Rimini