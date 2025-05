Rimini. Report abusi edilizi 2023

L’Ufficio Edilizia e Ambiente della Polizia Locale ha concluso l’attività con quasi 1.200 accertamenti e 100 violazioni contestate per il mancato rispetto delle normative sismiche e del collaudo statico.

Questo report riassume l’attività svolta nel 2023, finalizzata a verificare la correttezza delle pratiche edilizie e la sicurezza sismica delle nuove costruzioni e riqualificazioni, oltre che a contrastare l’abusivismo edilizio. Durante l’anno, sono stati effettuati 1.155 controlli dei cantieri e 1.032 atti di polizia giudiziaria, con 137 comunicazioni di notizie di reato e 313 persone denunciate. Sono state contestate 104 violazioni, di cui 74 per il mancato rispetto delle normative e 30 per il mancato collaudo statico. Inoltre, sono state contestate 14 violazioni per false dichiarazioni, 7 per il mancato rispetto delle normative paesaggistiche e 2 per invasione/occupazione abusiva di terreni/edifici. Sono state eseguite 64 indagini su delega della procura locale e sono stati effettuati 2 sequestri amministrativi di carattere ambientale. Non sono stati effettuati sequestri giudiziari di cantieri. Infine, sono stati effettuati 119 accertamenti e sopralluoghi ambientali, che hanno portato a contestare 12 violazioni.

L’Amministrazione Comunale ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul contrasto all’abusivismo edilizio e ambientale, soprattutto alla luce della ripresa dell’edilizia privata e dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio esistente.