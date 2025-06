Rimini, riaperta al traffico la rotatoria tra via Fada e via Flaminia: lavori completati sulla viabilità principale

La viabilità torna fluida in uno dei crocevia più trafficati della città: la rotatoria tra via Fada, via Flaminia e via Carlo Alberto Dalla Chiesa è stata completamente riaperta al traffico in tutte le direzioni. A partire dallo scorso fine settimana, i veicoli possono tornare a percorrere l’intersezione senza deviazioni, segnando una tappa cruciale nella conclusione dei lavori iniziati nelle scorse settimane.

La riapertura arriva dopo il completamento delle opere più invasive, che avevano comportato limitazioni significative alla circolazione. I prossimi interventi interesseranno esclusivamente l’interno della rotatoria e i marciapiedi, senza ulteriori impatti sulla viabilità.

L’intervento è stato pianificato in modo da ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, con l’avvio dei cantieri coinciso con la fine delle attività scolastiche, proprio per evitare congestioni negli orari di ingresso e uscita dagli istituti presenti nella zona.

Il progetto punta a trasformare la rotatoria in uno snodo moderno, funzionale e più sicuro, con una carreggiata più ampia, una nuova aiuola centrale arricchita da elementi verdi e una struttura decorativa in metallo. Il rifacimento del manto stradale è stato effettuato utilizzando materiali ad alta resistenza, adeguati all’intenso flusso veicolare dell’area.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla mobilità dolce: verrà ampliato il percorso pedonale e ciclabile lungo via Flaminia, migliorandone visibilità e sicurezza. L’impianto di illuminazione pubblica sarà ricalibrato secondo la nuova configurazione viaria.

L’investimento complessivo per l’opera ammonta a 300mila euro, con la progettazione curata da Anthea, società già coinvolta in altre riqualificazioni urbane del territorio.

Questa rotatoria rappresenta un punto nevralgico per la città: collega infatti aree di forte affluenza come il Tribunale, il Centro Studi, l’Ospedale Infermi e il quartiere Colonnella. La riapertura della circolazione segna dunque un passo avanti nel miglioramento della mobilità cittadina, in attesa della definitiva conclusione dei lavori di finitura.