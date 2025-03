Rimini. Ricerche intensificate per la scomparsa di una 60enne aretina

Una donna di 60 anni originaria di Arezzo è svanita nel nulla da diverse settimane, con l’ultimo avvistamento risalente a circa due settimane fa nella zona di Rimini. Le autorità hanno intensificato le operazioni di ricerca lungo la Riviera Romagnola dopo una tragica scoperta avvenuta nella sua abitazione ad Arezzo. Qui, infatti, è stata trovata senza vita la madre 92enne della donna, la quale risulta essere deceduta probabilmente due mesi fa. La mancanza di pagamento dell’affitto ha destato la preoccupazione del proprietario dell’appartamento, portando alla segnalazione della situazione.

La procura ha avviato un’inchiesta e ha disposto l’esecuzione di un’autopsia sul corpo dell’anziana, ipotizzando che le cause del decesso siano naturali. Contestualmente, si stanno valutando diverse ipotesi, tra cui quella che la 60enne possa essersi allontanata volontariamente per motivi ancora da accertare. Le indagini proseguono per fare chiarezza su questo mistero.