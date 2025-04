Rimini, rimangono gravi le condizioni del 15enne coinvolto nell’incidente di sabato scorso

Il 15enne rimasto coinvolto nell’incidente di sabato scorso a Rimini, che ha visto il suo scooter scontrarsi con un’auto, è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena. Dopo l’intervento chirurgico urgente, le sue condizioni restano sotto stretto monitoraggio da parte dei medici, che non hanno ancora sciolto la prognosi.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto quando un’auto Opel Astra, che stava percorrendo via Jano Planco in direzione mare-monte, non ha potuto evitare lo scooter che è sbucato improvvisamente da una stradina privata. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo con codice rosso al Bufalini.

Il 40enne alla guida dell’auto è risultato negativo ai test sugli stupefacenti, e la Polizia locale, insieme agli agenti della Municipale, ha proceduto con i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.