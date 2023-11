Rimini. “RINASCERE PER STARE BENE?”: CORSO DI AUTOFORMAZIONE PER VIVERE IL TUO BEN ESSERE. SABATO 18 NOVEMBRE ALL’HOTEL TERMINAL PALACE DI RIMINI CARDELLINI: “IL BEN ESSERE È UN NOSTRO DIRITTO”

Rimini, 7/11/2023 – Giuliano Cardellini, poeta, artista, scrittore, avvocato, autore del libro “Vivi il tuo Ben Essere”, terrà un corso di autoformazione dal titolo “Rinascere per stare bene?”, per vivere il tuo “Ben Essere”, sabato 18 novembre, dalle 10 alle 18.30 all’Hotel Terminal Palace di Rimini, in viale Regina Elena n.100.

“Quale è la cosa più importante per te, in questo momento della tua vita? Quanto vale la tua salute psico-fisica? Vorresti imparare come stare meglio? – sottolinea Cardellini -.Questo “Corso di Autoformazione per vivere il tuo Ben Essere” non fa miracoli, ma può fornire tanti strumenti per stare molto meglio. E’ di persona e non è on line, ed è riservato a sole 20 persone, perché crediamo che solo il contatto umano possa essere efficace e costruttivo.

Quindi, questo Corso intende far scaturire una serie di riflessioni legate all’ascolto, alla percezione, allo studio, alla sperimentazione ed alla applicazione concreta dello stare bene. Verranno descritti metodi, suggerimenti, esempi, per raggiungere il proprio personale Ben Essere. La felicità è dentro di noi dobbiamo solo lasciare che venga fuori. Il Ben Essere è un nostro diritto – conclude Cardellini – ed è sempre personale, dipende solo dal nostro atteggiamento mentale nei confronti della vita”.

Iscrizioni entro il 10 novembre per sconti ed agevolazioni.

Iscrizioni fino al 17 novembre solo se posti disponibili.

Inoltre, sono pubblicati 24 Video Gratuiti sul Canale YOUTUBE: “Vivi il tuo Ben Essere”.

Il Programma completo e il Modulo di Iscrizione sono pubblicati, sulla Pagina Facebook: https://www.facebook.com/vivil tuobenessere

Info, costi ed iscrizioni:

Whatsapp: 3356117015

