Rimini, Rinascita Civica denuncia: “Parcheggi moto ancora inaccessibili sul lungomare, intervenga il Comune”

Con l’avvio ufficiale della stagione balneare, la carenza di parcheggi per i motocicli torna a creare disagi per residenti e turisti. A sollevare il problema è Rinascita Civica, che in una nota stampa punta il dito contro l’inaccessibilità di un’area di sosta strategica per chi si muove su due ruote: quella situata in via Le Notti di Cabiria, tra viale Regina Elena e il lungomare Murri, all’altezza dei bagni 44/46.

Il parcheggio in questione – spiegano dal gruppo civico – ospita circa 120 stalli per moto e scooter, ma risulta ancora inutilizzabile, occupato da materiali accatastati e transenne in disuso, presumibilmente lasciati dopo l’inverno. Una situazione che si traduce, specie nei weekend, in una corsa al parcheggio già dalle prime ore del mattino, con la conseguente esplosione del fenomeno del parcheggio selvaggio: mezzi sui marciapiedi, nelle aree pedonali del nuovo lungomare, in punti non consentiti, con disagi evidenti per pedoni e ciclisti.

“Non è solo una questione di ordine – afferma Rinascita Civica – ma di vivibilità e sicurezza, in una zona già fortemente congestionata dalla presenza del cantiere in piazza Marvelli e dall’elevato flusso verso le attività balneari e commerciali”.

Il gruppo chiede all’Amministrazione Comunale un intervento immediato per liberare e ripristinare l’area di sosta, restituendola alla sua funzione originaria. “In una città che punta sulla mobilità dolce e sull’accessibilità, non è accettabile che neppure le moto trovino uno spazio regolamentato per la sosta – concludono –. La stagione è appena cominciata, ma i disagi sono già evidenti. Non c’è più tempo da perdere”.