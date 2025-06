Rimini. Rincari tassa TARI, FdI all’attacco: “Sempre più insostenibile per famiglie e imprese”

I cittadini riminesi stanno ricevendo in questi giorni i bollettini relativi alla Tari, la tassa sui rifiuti, e per molti le cifre riportate rappresentano un’amara sorpresa. L’importo richiesto, infatti, risulta in netto aumento rispetto agli anni precedenti, sollevando non poche critiche.

Ad accendere la discussione è stato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Carlo Rufo Spina, che ha evidenziato il disagio crescente tra residenti e attività economiche. Secondo quanto raccolto, numerose segnalazioni stanno giungendo proprio da cittadini e imprenditori, alle prese con tariffe giudicate sempre più insostenibili.

Spina ha sottolineato come il costo dello smaltimento dei rifiuti continui a lievitare, incidendo in modo significativo sui bilanci familiari e sulle spese fisse delle imprese. Una situazione che, a suo dire, si ripete da tempo e che ora assume contorni ancora più marcati.

Intanto, i bollettini continuano ad arrivare nelle case dei riminesi, confermando una tendenza che negli ultimi anni appare sempre più difficile da invertire.