Rimini. Riqualificazione della sede del nuovo nodo territoriale della salute e sede dell’Anagrafe in piazza Decio Raggi a Miramare

La Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla programmazione per i lavori di riqualificazione dei locali destinati ad ospitare la sede del nodo territoriale della salute di Miramare, in piazza Decio Raggi, dove è prevista anche la realizzazione dei nuovi uffici della delegazione anagrafica. I lavori prevedono un investimento di 250.000 euro.

I nodi territoriali sono spazi di quartiere dove saranno presenti infermieri di famiglia, educatori, psicologi di comunità, assistenti sociali, operatori sociosanitari: presidi diffusi che possano operare in stretto raccordo e coordinamento con le Case di comunità.

Il nodo territoriale di Miramare sarà tra i primi ad aprire, già tra qualche settimana, nella sede provvisoria di via Locatelli, per poi trasferirsi prossimamente nella sede definitiva di piazza Decio Raggi, andando a definire insieme alla delegazione anagrafica, un polo di servizi per il cittadino nell’ambito del progetto di decentramento delle funzioni promosso dall’Amministrazione Comunale.

Comune di Rimini