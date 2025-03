Rimini. Riqualificazione di tre strade che verranno riasfaltate secondo le linee guida del Comune a carico delle aziende operanti ai sottoservizi

Entro la primavera, tre nuove strade saranno riqualificate secondo le linee guida del Comune e a spese delle aziende che hanno eseguito i lavori.

Gli interventi riguarderanno una porzione di via Flaminia Conca, nel tratto tra Flaminia e via Fantoni, e via Brighenti, dove sarà posato un manto d’asfalto di colore rosso. Il terzo intervento interesserà vicolo del Voltone, tra Castracane e Largo Giulio Cesare, ma con tempistiche più lunghe a causa della presenza di un cantiere ancora attivo.

Le operazioni rientrano nel piano dei cosiddetti “ripristini di II° tempo”, ovvero il rifacimento definitivo delle superfici stradali dopo gli scavi per i sottoservizi. In questo caso, i lavori saranno eseguiti dall’azienda “E-distribuzione”, che si occuperà della posa dell’asfalto in conformità agli standard richiesti dal Comune.

Gli uffici del settore Lavori Pubblici monitorano costantemente lo stato delle strade e definiscono gli interventi in base alle verifiche tecniche e alle segnalazioni dei cittadini. L’obiettivo è ottimizzare i lavori, pianificandoli nello stesso periodo per evitare ripetute chiusure e disagi alla viabilità.

Le linee guida comunali, condivise con le aziende operanti, mirano a garantire una maggiore qualità nei ripristini, con standard elevati in termini di sicurezza, materiali e decoro urbano. Come noto l’Amministrazione ha rafforzato i criteri di controllo per assicurare che le strade vengano riportate a condizioni ottimali, evitando danni e degrado successivo agli interventi sui sottoservizi. Le opere di asfaltatura saranno interamente a carico delle aziende responsabili degli scavi, in base agli accordi stabiliti con il Comune di Rimini. Tali disposizioni sono previste anche dal regolamento comunale che disciplina l’uso del suolo pubblico, assicurando che ogni intervento rispetti criteri di efficienza e qualità.

Comune di Rimini