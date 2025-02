Rimini. Rubano in un cantiere, due stranieri irregolari arrestati dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio del 03.08.2024 personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti stranieri, senza fissa dimora, irregolari sul territorio italiano, resisi responsabili dei reati di tentato furto aggravato in concorso, resistenza e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Nello specifico, alle ore 15:00 circa, due equipaggi della sezione volanti della Questura di Rimini, su disposizione della locale Sala Operativa, venivano inviate in zona Rivazzurra, in quanto il richiedente notava dalla sua abitazione che due soggetti si erano introdotti abusivamente in un terreno adiacente al suo palazzo.

Giunti sul posto, gli agenti individuavano immediatamente i due giovani, i quali si erano introdotti all’interno di un container, infrangendo il vetro di una finestra. Gli stessi, alla vista dei poliziotti si barricavano all’interno del container impedendo loro l’accesso. Con difficoltà gli agenti riuscivano ad aprire la porta, facendo ingresso nel container, e, quando i due stranieri minacciavano di estrarre un’arma dalle tasche, li immobilizzavano con l’utilizzo del Taser.

In considerazione dei fatti accaduti, i due ragazzi arrestati e accompagnati in data odierna in Tribunale per il rito direttissimo.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.