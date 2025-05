Rimini. Rubato a Fiabilandia un passeggino con a bordo farmaco raro: la storia di Oliver e della sua famiglia

Domenica scorsa, una giornata di svago a Fiabilandia per Oliver, un bambino di tre anni affetto da neurofibromatosi di tipo 1, si è trasformata in un incubo quando il suo passeggino è stato rubato. Oliver, che deve affrontare frequenti trasferte per ricevere cure specializzate all’ospedale Bambin Gesù di Roma, aveva a bordo del passeggino un farmaco raro essenziale per la sua salute.

La madre di Oliver, Valentina Fidamante, 33 anni, stava partecipando a un evento organizzato dalla scuola dell’infanzia del figlio. La giornata sembrava promettente, ma tutto è cambiato quando, dopo un giro sul trenino, la famiglia si è accorta dell’assenza del passeggino, lasciato incustodito durante l’attrazione. Nonostante le ricerche condotte da genitori, nonni e personale del parco, il passeggino e il farmaco sono rimasti irrintracciabili.

Valentina ha manifestato la sua incredulità di fronte all’atto criminoso, chiedendosi quale possa essere la motivazione di chi ruba in un luogo dedicato alle famiglie. Oltre al danno materiale, la famiglia si trova ora a dover affrontare l’ulteriore complicazione di denunciare il furto dei farmaci, che non sono disponibili per l’acquisto e necessitano di un prelievo specifico presso la struttura sanitaria di Roma.

Attualmente, la famiglia ha attivato una raccolta fondi su Gofundme per sostenere le spese legate ai viaggi per le cure, che ammontano a circa 500 euro al mese. La campagna ha già raccolto oltre 10.000 euro, ma la scomparsa del farmaco rappresenta una grave preoccupazione per il futuro della salute di Oliver.