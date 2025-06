Rimini: sabato 28 giugno il Giubileo dedicato a motociclisti e scooteristi con benedizione in Duomo

Domani Rimini ospiterà il “Giubileo di chi va in moto e scooter e dei motociclisti”, un evento speciale che unisce passione, fede e condivisione per tutti gli amanti delle due ruote. L’appuntamento è alle ore 16.30 nel Duomo di Rimini, dove i partecipanti, con il casco in mano, riceveranno la benedizione dal Vescovo Mons. Nicolò Anselmi e potranno recitare, uno alla volta davanti all’altare, la preghiera del Giubileo.

“Anche la passione per la moto può diventare via di incontro con Dio – afferma il Vescovo –. Le passioni ci parlano di ciò che siamo e ci spingono a cercare senso, legami, speranza. Il Giubileo è proprio questo: un’apertura verso l’Alto e verso gli altri”.

L’iniziativa è aperta a tutti, inclusi coloro che non fanno parte di club o gruppi organizzati. Il programma prevede più punti di ritrovo e partenza: alle 15.00 dalla Squadre Misano World Circuit a Misano Adriatico, alle 15.30 in piazzale Renzo Pasolini a Rimini (accanto al Palasport Flaminio), per poi raggiungere tutti insieme il Duomo per l’accoglienza e la benedizione.

Le moto e gli scooter sfileranno in parata verso il centro cittadino, con la sicurezza garantita dalle Polizie Locali. I mezzi saranno parcheggiati all’interno del cortile del Vescovado, sotto la sorveglianza di una decina di volontari riconoscibili dalle pettorine verdi.

Alle 17.00, il Vescovo impartirà la benedizione sul sagrato della Cattedrale. Seguirà l’ingresso individuale in Duomo con il casco in mano per la recita della preghiera davanti al Crocifisso attribuito a Giotto, in un momento di grande significato spirituale e simbolico. Chi lo desidera potrà partecipare alla Messa delle 17.30.

A ogni partecipante sarà consegnato un santino commemorativo raffigurante il Crocifisso di Giotto con la preghiera del Giubileo.

L’evento è organizzato grazie alla collaborazione tra MotoClub Misano Adriatico, Nuovo Motoclub Renzo Pasolini e Moto Club Polizia di Stato di Rimini e Riccione.