Rimini. Sagra Musicale Malatestiana: sir John Eliot Gardiner al Teatro Galli

Il programma di concerti sinfonici della 76ª Sagra Musicale Malatestiana prosegue accogliendo a Rimini uno dei direttori più innovativi e influenti del panorama internazionale. Protagonista sul podio del Teatro Galli lunedì 15 settembre (ore 21) sarà sir John Eliot Gardiner, alla guida di Constellation Choir & Orchestra, ensemble fondati nel 2024 nell’ambito del progetto Springhead Constellation.

Il concerto, in programma lunedì 15 settembre al Teatro Galli di Rimini, propone due capolavori di Felix Mendelssohn che intrecciano fiaba, mito e dramma: le musiche di scena per Sogno di una notte di mezza estate, nate dal talento prodigioso di un diciassettenne Mendelssohn e completate nel 1843 e la suggestiva Prima notte di Valpurga (Walpurgisnacht, 1841), ispirata al testo di Goethe e intrisa di atmosfere leggendarie.

Constellation Choir & Orchestra è un collettivo internazionale unisce musica, arte e sostenibilità, promuovendo spettacoli accessibili e interdisciplinari che parlano a tutte le generazioni. Alla guida, Gardiner porta con sé una carriera straordinaria: fondatore del Monteverdi Choir, degli English Baroque Soloists e dell’Orchestre Révolutionnaire et Romantique, è stato protagonista assoluto della valorizzazione della musica antica e interprete acclamato di un vastissimo repertorio, da Bach a Berlioz, da Mozart a Schumann. Con i suoi ensemble e le principali orchestre mondiali ha inciso per etichette prestigiose, vincendo numerosi premi, tra cui due Grammy e diversi Gramophone Awards.

Il concerto sarà preceduto domenica 14 settembre ore 21 dalla Guida all’ascolto a cura di Alberto Batisti dedicata a Sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn nell’ambito della rassegna Parole per la musica. Ingresso gratuito, senza prenotazione.

Biglietti on line: https://www.vivaticket.com/it/ticket/constellation-choir-orchestra/267070

Biglietteria: 0541 793811 | biglietteriateatro@comune.rimini.it.

Info: www.sagramusicalemalatestiana.it.

