Rimini. Saldi estivi al via da sabato 6 luglio

Il primo sabato di luglio – che quest’anno cade il giorno 6 – segna l’inizio ufficiale della stagione dei saldi estivi nei negozi, offrendo ai consumatori l’opportunità di acquistare gli articoli a prezzi ridotti.

Un appuntamento annuale molto atteso, la cui corretta applicazione sarà garantita anche dalla Polizia Locale, la quale effettuerà controlli per il rispetto della legge nazionale sulle vendite straordinarie, regolamentata dalla Regione. La normativa, in particolare, prevede che i commercianti indichino chiaramente il prezzo originale del prodotto, il prezzo scontato e la percentuale di sconto applicata.

I saldi estivi rappresentano un’importante occasione per tutti: sia per i commercianti, che spesso durante questa ‘parentesi’ registrano un buon flusso di clienti e di vendite, sia per i consumatori, che hanno la possibilità di trovare una vasta gamma di prodotti a prezzi più bassi rispetto al normale cartellino di vendita.