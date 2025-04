Rimini. Salute e benessere al centro della 42^ edizione di Macfrut, con 11 “ambasciatori” del mangiare sano

Nella 42^ edizione di Macfrut, in programma da martedì 6 a giovedì 8 maggio al Rimini Expo Centre, saranno protagonisti in veste di testimonial 11 “ambasciatori” del mangiare sano: Manuela Arcuri, Valentina Vezzali, Matilde Brandi, Daniele Lupo, Valeria Marini, Justine Mattera (foto in alto), Stella Menna, Mirko Casadei (foto a lato), Annalisa Minetti, Raimondo Todaro, Mercedezs Henger.

La cornice è The Healthy Food Show Talk, una grande Arena che farà dialogare rappresentanti del mondo scientifico, grandi firme della cucina, imprese del settore, insieme appunto a testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo molti amati dal grande pubblico. Gli eventi termineranno con una degustazione a cura dei cuochi dell’Associazione CheftoChef.

Si inizia martedì 6 maggio dalle 11.30 con la tavola rotonda intitolata Quale alimentazione per vivere bene fino a 100 anni?. L’incontro, condotto dal giornalista Rai Gianluca Semprini, vedrà la partecipazione del professor Francesco Sofi (Università di Firenze- Comitato scientifico Società Italiana Nutrizione Umana (SINU), di Manuela Arcuri e della campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali. Le testimonianze aziendali saranno di Almaverde Bio Italia e Gruppo Eurovo. A seguire le preparazioni culinarie saranno invece affidate alle sapienti cure di Francescana Family.

Nella sessione pomeridiana focus su Le nuove frontiere della trasformazione del cibo (ore 16-17.30). Gianluca Semprini, ancora nelle vesti di moderatore coordinerà gli interventi del professor Pietro Rocculi e della professoressa Francesca Patrignani dell’ateneo bolognese (DISTAL); entrambi in dialogo con Daniele Lupo, vicecampione olimpico di Beach Volley e della show girl e conduttrice televisiva Matilde Brandi. Le testimonianze aziendali sono di GEA Mechanical Equipment Italia e Consorzio Melinda. Sul fronte chef spazio alla creatività di Salvatore Morello del ristorante Inkiostro-Parma svelare qualche segreto per un’alimentazione sempre più consapevole.

Mercoledì 7 maggio, alle 11.30 l’Arena Healthy Food Show pone l’attenzione al tema Da Junk Food a Healthy Food. Ne parlano la professoressa Alessandra Bordoni, docente dell’ateneo bolognese e Segretario generale della Federazione Società Italiana di Nutrizione (FeSin), insieme ad Annalisa Minetti cantautrice ed atleta paralimpica italiana e Stella Menna tennista professionista e fondatrice di @unastellaincucina. La sessione coordinata dalla giornalista Francesca Mosconi, vede le testimonianze delle aziende L’Insalata dell’Orto e Orogel. La proposta in cucina è firmata dallo stellato Gianluca Gorini, del ristorante da Gorini di San Piero in Bagno.

Il pomeriggio (16.30-17.00) si concentrerà su Cosa mangi oggi? Chiedi al tuo microbiota. Il dottor Edoardo Mocini, responsabile sezione giovani Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione (SISA), dialogherà con la show girl e conduttrice televisiva Justine Mattera e la modella e attrice Mercedezs Henger. Testimonianze aziendali affidate a Edo Radici Felici e Consorzio Rucola della Piana del Sele IGP. Chef della sessione Mariano Guardianelli del ristorante Abocar Due Cucine di Rimini.

Giovedì 8 maggio, dalle ore 11 il confronto sarà su come Mantenere la salute mangiando. Condotto dal giornalista del Tg5 Gioacchino Bonsignore, ne parlano la dottoressa Fabrizia Lisso, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Scientifica Alimentazione, Nutrizione e Dietetica (ASAND), con Valeria Marini, il ballerino Raimondo Todaro e Mirko Casadei. Le testimonianze aziendali sono di Jingold e Valfrutta Fresco. La proposta in cucina è di Massimiliano Poggi del ristorante Massimiliano Poggi Cucina di Trebbo di Reno (BO).