Rimini, schianto all’incrocio sulla Marecchiese: soccorsi in elicottero e traffico in tilt

Mattinata di paura sulle strade riminesi. Poco dopo le 8.30 di oggi, lunedì 8 settembre 2025, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente all’altezza dell’incrocio fra via Marecchiese e via Silvestro Lega, in località San Martino dei Mulini.

La dinamica dello scontro

Secondo i primi accertamenti, la Opel Corsa stava uscendo proprio da via Lega nello stesso momento in cui la moto, con due persone a bordo, transitava lungo la Marecchiese in direzione monte. L’impatto è stato inevitabile, con i motociclisti sbalzati a terra.

I soccorsi immediati

La scena si è subito riempita di mezzi di emergenza: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale Valmarecchia e anche l’elisoccorso. Fortunatamente, dopo le prime valutazioni mediche, le condizioni dei due feriti non sono parse gravi, ma l’intervento si è protratto a lungo per garantire la loro stabilizzazione e il trasporto in sicurezza.

Viabilità bloccata

Per tutta la durata delle operazioni, la viabilità della Marecchiese – una delle principali arterie della zona – è stata bloccata, causando disagi alla circolazione nelle ore di punta del traffico mattutino.

Una mattina segnata dal caos

Lo scontro di oggi ha trasformato il consueto flusso della Marecchiese in una scena di caos e sirene, imponendo rallentamenti e deviazioni. Ma, al di là dei disagi, resta il sollievo per il fatto che nessuno dei coinvolti abbia riportato ferite di particolare gravità.

Mentre i rilievi proseguono per accertare con precisione la dinamica dell’incidente, una cosa è chiara: il tratto rimane uno degli incroci più delicati della viabilità locale e, come spesso accade, un attimo di distrazione può avere conseguenze pesanti.