Rimini, scontro violento fra due giovani albanesi e due marocchini: uno estrae la pistola a pallini e spara… L’altro l’accoltella

Paura nello scorso week-end, nella zona residenziale delle Celle a Rimini, dove una banale discussione è degenerata in attimi di terrore. Intorno alle 22.30 di venerdì, un gruppo di quattro giovani, due italiani di origine albanese e due coetanei marocchini, è rimasto coinvolto in un’aggressione che ha mobilitato le forze dell’ordine e scosso i residenti.

Secondo quanto ricostruito, durante la colluttazione uno dei ragazzi ha estratto una pistola a pallini, sparando alcuni colpi presumibilmente a scopo intimidatorio. La situazione è ulteriormente degenerata quando un altro giovane ha impugnato un coltello, ferendo alla spalla un 20enne. Le ferite, per fortuna, non sono risultate gravi, ma è stato necessario il trasporto in ospedale, dove il ragazzo è stato dimesso poco dopo.

L’episodio ha suscitato allarme nella zona, con numerose segnalazioni arrivate anche tramite i social. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia, che hanno immediatamente avviato le ricerche per individuare i responsabili. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire con precisione la dinamica della vicenda e capire le cause che hanno portato all’escalation di violenza.

Quella delle Celle resta una serata di paura per i cittadini riminesi, un monito sull’importanza della sicurezza nelle zone residenziali e sulla necessità di interventi rapidi per prevenire episodi simili.