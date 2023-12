Rimini. Scooter in fiamme: 11 famiglie evacuate da una palazzina a Viserba

Un incendio ad un’abitazione di Viserba ha costretto 11 famiglie ad essere evacuate. Il fuoco è stato causato da uno scooter parcheggiato all’esterno di un palazzo di 16 appartamenti in via Sacco e Vanzetti, scoppiato intorno alle 23 di ieri. Le famiglie coinvolte sono tornate alle loro abitazioni, ma si trovano ancora senza riscaldamento né elettricità negli spazi comuni del condominio. Le autorità stanno attualmente svolgendo le indagini per determinare le cause dell’incendio e ricostruire gli eventi che lo hanno preceduto.