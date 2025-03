Rimini. Scoperte dalla Guardia di Finanza nel riminese 31 imbarcazioni immatricolate all’estero non dichiarate al Fisco

La Guardia di Finanza ha scoperto nel riminese 31 imbarcazioni immatricolate all’estero, di proprietà di cittadini italiani e non dichiarate al Fisco per un valore di oltre un milione di euro. Questo fenomeno, chiamato “flagging out”, è una pratica per ridurre i costi di gestione delle imbarcazioni da diporto. Sebbene legale, i proprietari residenti in Italia sono tenuti a dichiarare tali imbarcazioni al Fisco. I controlli effettuati in mare hanno permesso di censire oltre 200 imbarcazioni estere, di cui 31 di italiani. Il valore dei beni occultati al fisco supera 1.200.000 euro, con sanzioni amministrative di oltre 350.000 euro.