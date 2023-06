Rimini. Scovato con 96 gr. di hashish nel Parco pubblico di Rivazzurra: arrestato cittadino tunisino dalla Polizia di Stato

Nella serata di ieri, sabato 10 giugno 2023, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino tunisino, per il reato di Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alle ore 20.00 gli agenti, transitando nei pressi di un parco pubblico di Rivazzurra, insospettiti da un giovane che si aggirava in strada, decidevano di sottoporlo ad un controllo di polizia.

Il soggetto veniva trovato in possesso di un manufatto solido avvolto nella pellicola, contenente gr. 96.26 di sostanza stupefacente poi accertata essere hashish. Oltre allo stupefacente, il giovane aveva con sé del denaro contante che, per frazionamento e taglio, faceva desumere la probabile origine delittuosa dello stesso e un coltello a serramanico.

L’uomo, da accertamenti più approfonditi, veniva altresì deferito in stato di libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In virtù dei fatti accaduti, il giovane veniva tratto in arresto in attesa del rito per direttissima previsto nella mattinata di domani.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.