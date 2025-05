Rimini. Servizi Sanitari sul Territorio: nuovi Spazi a Viserba

Sono stati approvati gli atti per l’utilizzo gratuito e temporaneo degli spazi civici situati a Viserba, in via Mazzini 22, all’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Una concessione finalizzata alla realizzazione del progetto di “Emergenza territoriale, presidio del 118 e guardia medica turistica”, per il periodo estivo da giugno a settembre 2025.

Questa scelta permetterà agli operatori del Servizio Emergenza 118 di stabilire una postazione per garantire un soccorso rapido ed efficace a residenti durante la stagione estiva. Inoltre, sarà allestita una postazione ambulatoriale per i medici addetti al servizio di guardia medica turistica, ampliando così i servizi sanitari disponibili nel territorio.

L’azione, che si inserisce in un quadro di collaborazione consolidata tra il Comune di Rimini e l’AUSL Romagna, mira a migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi sanitari offerti alla comunità durante i periodi di maggiore afflusso turistico. Una collaborazione attuata anche in altre circostanze, come nel luglio 2024, quando il Comune di Rimini e l’AUSL della Romagna siglarono un’altra convenzione per l’attivazione del nuovo ambulatorio medico a Corpolò, ampliando così l’offerta di servizi sanitari ai residenti, anche in quel quartiere.

In entrambi i casi si tratta di servizi che mettono a disposizione della comunità uno spazio dedicato all’assistenza sanitaria, integrandosi con altri servizi comunali già esistenti e migliorando significativamente l’accessibilità alle cure primarie.

Comune di Rimini