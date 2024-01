Rimini. Servizio taxi: nuove licenze in arrivo

L’incontro tra l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria per le nuove licenze taxi a Rimini è previsto entro gennaio. La bozza di provvedimento segue il decreto legge del 5 ottobre che consente ai comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto di aumentare il numero delle licenze taxi fino al 20% rispetto a quelle già rilasciate. L’Amministrazione comunale ha scelto di rilasciare 14 licenze taxi a pagamento per aumentare l’offerta di servizio.

Il provvedimento che sarà presentato alle categorie comprende aspetti specifici del bando, come la priorità per il trasporto delle persone con disabilità utilizzando mezzi attrezzati adeguatamente e la definizione di veicoli a basso impatto ambientale, inclusi quelli elettrici, in linea con la riforma.

Per il rilascio sperimentale delle nuove licenze, è previsto un percorso più diretto in cui l’atto sarà trasmesso direttamente all’autorità competente per la regolamentazione dei trasporti, senza coinvolgere la Provincia nella revisione della programmazione del servizio come in passato.