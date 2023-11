Rimini. Sessione di Plogging: una corsa sostenibile, che coniuga sport e salvaguardia della natura

Sabato 11 novembre, a San Giuliano, nell’ambito del programma Blueconomy Off Days, la disciplina ecologica in cui si raccolgono i rifiuti mentre si fa jogging

Fare bene all’ambiente mentre ci si tiene in forma, coniugando sport e natura. Lo si può fare questo fine settimana, grazie alla Sessione di Plogging organizzata nell’ambito del programma Blueconomy Off Days dal Comune di Rimini, in collaborazione con E.R.I.C.A. Soc. Coop., con la partecipazione di Roberto Cavallo, prevista per sabato 11 novembre a Rimini, in Piazza della Balena (San Giuliano), dalle ore 10 alle ore 12. Di che cosa si tratta? Il plogging è una disciplina nata da un’idea di Erik Ahlstrom nel 2016 – e diffusesi presto in tutto il Nord Europa e non solo – che consiste nel raccogliere rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging (camminare o correre) all’aria aperta, così da ottimizzare il proprio tempo dedicato all’allenamento per fare qualcosa di positivo anche per l’ambiente circostante.

‘Muniti’ di guanti e 5 sacchetti (forniti sul posto direttamente da E.R.I.C.A.), i partecipanti dovranno raccogliere i rifiuti e separarli in 5 sacchetti differenti in base alla tipologia: plastica, carta, metalli, vetro e indifferenziato (RSU). Ovviamente, per una questione di sicurezza, non si dovranno prendere da terra i rifiuti in vetro che siano rotti e danneggiati ma solo intatti nè altri rifiuti che possano risultare pericolosi, come ad esempio siringhe, pezzi di metallo, oggetti acuminati, oggetti taglienti e via dicendo.

Il ritrovo è previsto alle ore 10 in Piazza della Balena, dove verrà consegnata ai corridori l’apposita attrezzatura per dare avvio al proprio iter. La partenza effettiva si terrà intorno alle 10.45 dopo il briefing diretto da Roberto Cavallo. Il rientro avverrà per le 11.30, seguito dalla pesatura del materiale, un rinfresco in compagnia e, infine, alle 12, la premiazione dei vincitori.

“Una bella iniziativa che mette insieme salute del corpo e salute dell’ambiente, con un beneficio simultaneo – dice l’Assessora alla Transizione ecologica del Comune di Rimini, Anna Montini -. Anche da Rimini facciamo nostro questo ‘sport ecologico’ adatto a tutti, dagli sportivi professionisti ai semplici appassionati che desiderano coniugare l’attività motoria con la cura dell’ambiente: un mix di divertimento, attività motoria e salvaguardia della natura”.

“Con i Blueconomy Off Days – aggiunge l’Assessora -, Blue Lab ha dato il via a un percorso di riflessione sui temi del green e del mare che mira a sensibilizzare tutta la cittadinanza, la quale deve essere protagonista attiva di una governance urbana che fa del verde e della sostenibilità le sue bussole per il presente e il futuro.”.

Non è necessario percorrere tutti lo stesso percorso (anzi è sconsigliato). L’importante è presentarsi al punto di ritrovo per la partenza e, all’arrivo, per la pesatura dei rifiuti raccolti.

Sul posto verranno formate tutte squadre da 5 persone, quindi saranno aggregati gruppi più piccoli. Le squadre verranno identificate da un codice numerico/nome utile per poter assegnare il punteggio finale, il quale verrà assegnato in base ai chilometri percorsi da ogni team (Una media dei km percorsi da tutti i componenti o i km percorsi da un singolo componente) e alla quantità di rifiuti, trasformati in impatto ambientale. Per poter avere traccia dei chilometri, almeno un componente del gruppo deve essere dotato di strumenti di misurazione della distanza (Contachilometri, gps, smartwatch, app sul cellulare, eccetera).

Programma sabato 11 novembre

10.00 Ritrovo in Piazza della Balena e consegna attrezzatura

10.30 Saluti e briefing diretto da Roberto Cavallo

10.45 Partenza

11.30 Rientro e inizio pesatura

11.45 Debriefing e rinfresco

12.00 Classifica e premiazioni

Comune di Rimini