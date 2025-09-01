Rimini, settembre in musica: dal Balamondo Festival alla Sagra Musicale Malatestiana

Settembre prende il via a Rimini all’insegna della musica e della cultura. Dal 1° al 4 settembre, la città ospita la decima edizione del Balamondo World Music Festival in Piazza Cavour, con eventi che uniscono il liscio romagnolo a sonorità internazionali. Tra gli appuntamenti principali, il concerto di Paolo Jannacci il 2 settembre, l’incontro su “Il Liscio e i Mondi Lontanissimi” il 3 settembre al Grand Hotel e la chiusura con il gruppo jazz-swing I Patagarri il 4 settembre.

Parallelamente, continua la 76ª edizione della Sagra Musicale Malatestiana, rassegna di musica classica di rilevanza nazionale, con concerti di orchestre internazionali come l’Orchestra Accademia Teatro alla Scala e la Philharmonia Orchestra, in sedi prestigiose come il Teatro Galli e il Teatro Novelli.

Rimini conferma così il suo ruolo di capitale culturale della Romagna, offrendo un settembre ricco di emozioni e appuntamenti musicali per tutti i gusti.