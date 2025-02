RIMINI. SGR LIVE: DOMANI SERA ALLE 21.30 I BLACK ICE CON L’EUROPEAN AC/DC TRIBUTE BAND

Rimini, 16 agosto 2024 – Torna domani sera alle 21.30 la musica sul palco di SGR Live, la rassegna musicale organizzata all’arena Francesca da Rimini dal gruppo SGR con ingresso gratuito, col patrocinio del Comune di Rimini.

Sul palco il gruppo Black Ice, con lo spettacolo European AD/DC Tribute Band. La scintilla che ha dato vita ai Black Ice è scaturita da un’idea condivisa da Corrado e Enrico, compagni musicali da ben 20 anni.

La lunga collaborazione ha creato un solido legame musicale che ha costituito la base per la formazione di una Tribute Band dedicata agli AC/DC.

I Black Ice hanno conquistato il pubblico nazionale e internazionale grazie all’incredibile energia che esprimono sul palco, l’impatto scenografico, la fedeltà nella riproduzione degli spettacoli degli AC/DC e la straordinaria presenza scenica della voce e della chitarra solista.

Completano la band la potente sezione ritmica che sostiene ogni esibizione e che grazie all’abilità dei singoli musicisti nel conferire il carattere distintivo agli arrangiamenti, la band riesce a raggiungere performance di altissimo livello.

Un tocco unico che distingue i Black Ice è l’inclusione delle Cornamuse nelle loro esibizioni. Questo strumento aggiunge un elemento inaspettato ma affascinante, ampliando la gamma sonora della band e contribuendo a creare un’esperienza autentica e indimenticabile per il pubblico…La potente musica degli AC/DC e l’atmosfera unica dei motoraduni si fondono perfettamente con l’energia scatenata dei Black Ice. La band ha suonato in numerosi motoraduni, diventando una presenza imperdibile per gli amanti delle due ruote.

Tutti i concerti della rassegna SGR Live sono ad ingresso gratuito, con inizio alle 21:30. Sarà presente anche un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.

