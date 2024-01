Rimini. Si amplia la rete di videosorveglianza: in arrivo 113 nuove telecamere, entro il 2024 sale a 422 il network degli occhi elettronici

Il “piano regolatore” per il potenziamento della rete di videosorveglianza a Rimini prevede l’installazione di nuove telecamere dotate di intelligenza artificiale entro il 2024. Questo piano prevede l’installazione di 113 nuove telecamere in aggiunta alle 309 già presenti, comprese le 12 telecamere OCR che leggono le targhe dei veicoli in transito. La rete di videosorveglianza coprirà l’intero territorio comunale e verrà integrata con la presenza fisica della Polizia Locale. Le nuove telecamere saranno posizionate nei punti critici del territorio, inclusi incroci importanti e accessi alla città, per soddisfare le esigenze delle forze dell’ordine e dei cittadini. Il piano include anche un gruppo di coordinamento trasversale che coinvolge diverse strutture del Comune di Rimini e che vedrà l’apertura di una nuova centrale radio operativa della Polizia Locale. Inoltre, sono stati installati 12 varchi OCR nel 2023 e se ne prevede l’installazione di altri 18 entro il 2024. Questa tecnologia consente di monitorare i veicoli in transito, archiviando i dati delle targhe e inviando alert in tempo reale alle forze dell’ordine. L’obiettivo del piano è migliorare l’efficienza e l’efficacia delle azioni di presidio e garantire la sicurezza del territorio.