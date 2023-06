Un giovane è precipitato dal secondo piano di uno stabile di Via Giove ed è rimasto gravemente ferito, ma non è in pericolo di vita. L’uomo, secondo quanto appreso, aveva citofonato più volte agli affittuari del palazzo alla ricerca della proprietaria di uno degli appartamenti, ma senza essere aperto. Dopo essersi arrampicato su una grondaia ha perso l’equilibrio precipitando.

Pronto l’intervento della Polizia di Stato e dei sanitari del 118 con auto medica.