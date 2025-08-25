Rimini, si chiama Steven Raul James il 27enne sammarinese condannato per violenza sessuale aggravata su quattro ragazzini di 10 e 11 anni e arrestato a Riccione. Il suo legale: “Erano avviate le pratiche per scontare la pena a San Marino”

Steven Raul James, 27 anni, sammarinese, è stato arrestato a Riccione dalla squadra mobile della Questura di Rimini in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso ad aprile dalla Procura di Urbino. La condanna definitiva a 4 anni e 4 mesi di reclusione riguarda episodi di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di quattro minori, tra i 10 e gli 11 anni, avvenuti nel 2021 durante un Football Camp a Carpegna, dove il giovane era animatore. La conferma sulle generalità del giovane calciatore arriva dalla Tv di Stato.

James, che in passato aveva militato nel campionato sammarinese di futsal, è stato individuato mentre assisteva a una partita di calcio tra squadre giovanili. La sua presenza in territorio riminese è stata confermata dai contenuti pubblicati sui social, che hanno permesso alle autorità di localizzarlo.

Il legale del 27enne, Stefano Pagliai, ha precisato che James aveva avviato le pratiche per poter scontare la pena a San Marino, secondo quanto previsto dalla Convenzione europea del 1983 sul trasferimento dei detenuti condannati. Le procedure erano state iniziate già prima della richiesta di estradizione. Attualmente, Steven Raul James si trova nel carcere di Rimini, ma il suo obiettivo resta quello di rientrare sul Titano per completare la detenzione.

L’autorità giudiziaria ha inoltre disposto una serie di misure cautelari a tutela dei minori: divieto permanente di lavorare o frequentare luoghi frequentati da bambini, obbligo di comunicare alla polizia spostamenti e residenza, e divieto di assumere incarichi in istituti scolastici o attività rivolte ai minori.

