Il mercatino di Natale e l’area spettacoli sorgeranno sulla spiaggia libera.

Rimini si prepara ad accogliere le festività con la programmazione di un allestimento natalizio a due passi dal mare d’inverno.L’amministrazione comunale ha pubblicato questa mattina un avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto a cui concedere l’utilizzo dell’area di Piazzale Boscovich e di una porzione della spiaggia libera adiacente per realizzare il tradizionale villaggio natalizio con intrattenimenti ed animazioni e con una pista di almeno 500 metri quadrati per pattinare sul ghiaccio.

Il villaggio sorgerà nel periodo compreso indicativamente tra il 30 novembre (e comunque non oltre l’8 dicembre) e fino ad un massimo di 50 giorni, incluse le fasi di montaggio e smontaggio delle strutture. Il luogo individuato per l’allestimento della pista di ghiaccio è quello della porzione di area asfaltata di Piazzale Boscovich, la stessa che nella stagione estiva è occupata dalla ruota panoramica. Il mercatino di Natale e l’area per gli spettacoli dovranno invece essere posizionati sulla porzione di spiaggia libera compresa fra il retro della casa dei matrimoni e la passerella della spiaggia libera stessa. Tutto il villaggio natalizio sarà al coperto: il mercatino sarà caratterizzato da circa 10 casette tradizionali in legno e un’area ristoro, mentre l’area dedicata agli spettacoli per bambini e famiglie dovrà essere “acceso” da luci natalizie e installazioni luminose e decorato con alberi di Natale e soggetti natalizi sia all’interno che all’esterno e intorno a tutte le strutture, secondo un progetto unitario e coordinato.

La realizzazione del villaggio e della pista di ghiaccio fa parte del più ampio programma di intrattenimento e spettacolo che tradizionalmente la città di Rimini organizza durante le festività di fine anno, programma che prenderà il via con l’accensione delle luci di Natale in tutta la città e che prosegue fino all’Epifania.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione entro il 10 novembre. Il bando è pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Rimini: https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-avvisi/avviso-pubblico-lindividuazione-di-n-1-soggetto-cui-0

Comune di Rimini