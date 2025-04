Rimini si prepara per la Pasqua fra eventi e raduni sportivi e religiosi

Hotel già pieni al 43%, con una media del 47% per gli hotel a 4 stelle, in vista della Pasqua e del ponte del 25 aprile. A due settimane dal primo banco di prova primaverile, Rimini si fa trovare pronta e sono tante le prenotazioni ancora in arrivo che si concretizzeranno nei prossimi giorni. “Come sappiamo il meteo gioca sempre un ruolo molto importante nella scelta della destinazione di Pasqua e dei ponti di primavera – commenta Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera. A oggi, i dati di occupazione turistica per la Pasqua 2025 sono positivi, anche tenuto conto del fatto che il numero complessivo di alberghi aperti quest’anno, cadendo la Pasqua il 20 aprile rispetto al 31 marzo del 2024, è decisamente superiore. Ottime poi anche le opportunità offerte dal calendario dei ponti di primavera con il 25 aprile, Festa della Liberazione, che cade di venerdì e il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, che cade di giovedì: gli albergatori stanno vendendo i pacchetti di tre giorni. Incoraggianti anche le previsioni dell’estate 2025: secondo i dati elaborati dall’osservatorio H Benchmark, le prenotazioni estive, da metà maggio a metà settembre 2025, segnano ad oggi una tendenza migliore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con punte del +7% per le prenotazioni riferite al mese di giugno prossimo”.

“La città beneficerà anche di importanti raduni religiosi, sportivi e aziendali- – così Coralie Delaubert direttrice della Dmc del Comune di Rimini, Visit Rimini. In particolare, il ritorno in misura importante degli eventi religiosi come i raduni delle Famiglie e dei Giovani di Comunione e Liberazione, dall’11 al 13 aprile e dal 17 al 19 aprile, che richiameranno visitatori da tutta Italia, e di diversi eventi sportivi, come i tornei giovanili di basket e calcio che riempiranno i campi del territorio, oltre all’edizione dei record del Paganello con più di 2500 iscritti da tutto il mondo. Un calendario di eventi che consacra Rimini quale destinazione prediletta dagli organizzatori, che trovano qui un mix di paesaggio, ospitalità, sedi e organizzazione molto apprezzate”.

Le proposte in vista della Pasqua spaziano dallo sport agli eventi dedicati al cibo di strada, dai tour in città ai Musei aperti, dai mercatini ai Parchi tematici della Riviera Romagnola.

Nel week-end di Pasqua, dal 19 al 21 aprile si terrà una nuova edizione del Paganello, giunto alla sua trentaquattresima edizione, con oltre 150 squadre provenienti da tutto il mondo (Stati Uniti, Canada, Brasile, Libano, Singapore, Emirati Arabi, Egitto e da tutti i paesi europei) e di atleti suddivisi nelle categorie mixed, women, open e junior.

Quest’anno il tema dell’evento, “Spaghetti Western”, incentrato sul mito del West americano, farà da fil rouge durante le feste e i momenti di intrattenimento: il welcome party in spiaggia la sera del 18 aprile con balli country ed esibizioni delle fruste romagnole e la festa finale di domenica sera (solo per i partecipanti), quando sarà premiato il costume più bello. La manifestazione si conclude il Lunedì di Pasqua con le finali e le premiazioni. (info: www.paganello.com).

L’offerta di eventi si completa con la presenza di mercatini e proposte di gastronomia da strada, grazie alla mostra mercato enogastronomica Street® Food Truck Festival, allestita presso il Parco XXV Aprile (Parco Marecchia) dal 18 al 21 aprile. Contemporaneamente, il centro storico sarà animato dalla Mostra mercato dell’artigianato handmade Artigiani al Centro, che si svolgerà in Piazza Tre Martiri durante le festività di Pasqua e lunedì.

Sul litorale, nel pomeriggio di domenica 20 aprile 2025, l’Arena Lido della Darsena di Rimini ospiterà la musica di Acido Domingo, un evento all’insegna della musica e del divertimento. La baia di San Giuliano Mare si animerà con le selezioni musicali dei DJDok, Aurora e del collettivo Sauna Club, affiancati daEnrico Rosica con la crew del Club4.6Rimini e dai resident Acido Domingo Soundsystem, ovvero Feola e Colonna. Oltre alla proposta musicale, l’evento offrirà un’ampia varietà di street food, un wine counter e un cocktail bar, per concludere la giornata con una piacevole vista sul mare.

Non solo sport e musica, numerose sono inoltre le occasioni per esplorare il patrimonio culturale della città, a partire dal Fellini Museum, dislocato tra Castel Sismondo e Palazzo del Fulgor, proseguendo per il Museo della Città, che include la Domus del Chirurgo, fino al Teatro Galli. Questi nuovi spazi culturali offrono un’ampia possibilità di apprezzare il loro valore artistico, le collezioni stabili e le mostre temporanee, con un ricco calendario di visite guidate. Da non perdere la visita guidata che presenta la grande stagione del Trecento riminese, con le preziose opere di Giovanni, Giuliano e Pietro da Rimini, tornate a farsi ammirare sotto nuova luce. Per maggiori informazioni: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini.

Tra gli eventi previsti per le festività pasquali, si segnalano la visita guidata “Le meraviglie di Rimini”, un itinerario alla scoperta dei luoghi più emblematici della città attraverso i secoli (sabato 19 aprile), e il City Tour Fellini Experience, una immersiva esplorazione del Fellini Museum che ripercorre la storia del cinema italiano sulle orme del celebre regista (20 aprile). Per il Lunedì (21 aprile), è in programma una Passeggiata alla scoperta della Rimini della Belle Époque, con un focus sul Grand Hotel (solo esterni) e sulle ville Liberty dei primi del Novecento, a cura di VisitRimini.

Ulteriori esperienze culturali di particolare interesse sono proposte da Discover Rimini: sabato 19 aprile, dalle ore 16:00, si terrà una visita alla suggestiva Cappella Petrangolini e agli eleganti palazzi nobiliari del centro, in un viaggio nel tempo tra il XVIII e il XIX secolo; domenica 20 aprile, dalle ore 15:30, si seguiranno le orme di Federico Fellini con Rimini Felliniana, che prevede la visita al mitico Cinema Fulgor e al Fellini Museum, per poi proseguire attraverso i luoghi che hanno ispirato i suoi capolavori, rievocando le atmosfere di “Amarcord“. Entrambe le visite, condotte dalla storica dell’arte Michela Cesarini, offrono una prospettiva approfondita sulla storia e la cultura di Rimini, spaziando tra arte, architettura e cinema.

Con la Pasqua e l’arrivo della primavera riaprono anche i Parchi divertimento di Fiabilandia e Italia in miniatura, Oltremare e l’Acquario di Cattolica, con tante novità per grandi e piccoli, mentre la ruota panoramica ritorna in piazzale Boscovich regalando una vista spettacolare sulla città e sulla costa.

