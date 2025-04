Rimini. Sigilli strappati nell’appartamento di Pierina Paganelli: Indagini in corso

Nella notte, i sigilli apposti dalla polizia scientifica sull’appartamento di Pierina Paganelli, settantottenne uccisa il 3 ottobre 2023, sono stati rimossi. L’appartamento, situato in via del Ciclamino, rimane sotto sequestro dalla procura della Repubblica di Rimini, che sta conducendo un’inchiesta sull’omicidio.

La scoperta dei sigilli strappati è stata fatta da Giuliano Saponi, figlio della vittima, che risiede nello stesso pianerottolo. Preoccupato per la situazione, Saponi ha contattato i suoi avvocati, Monica e Marco Lunedei, i quali hanno immediatamente allertato la Procura. Il sostituto procuratore Daniele Paci ha quindi inviato sul posto personale della polizia di Stato.

In seguito, la moglie di Saponi, Manuela Bianchi, ha informato il consulente criminalista Davide Barzan, il quale ha anch’esso contattato le autorità. Attualmente, sono in corso rilievi per verificare eventuali manomissioni all’ingresso dell’appartamento.