Rimini. Sorpreso a rovistare all’interno di un’ autovettura: arrestato dalla Polizia di Stato

Nelle prime ore del mattino del 6.03.2024, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino straniero per il Reato di Furto pluriaggravato.

Nello specifico, alle ore 1:30 circa, una volante della Polizia di Stato è intervenuta in Viale Regina Margherita, nei pressi di un hotel, poiché al numero di emergenza 112 – NUE, era giunta la segnalazione di un soggetto che rovistava all’ interno del bagagliaio di un’ autovettura in sosta ed estraeva dallo stesso alcuni bagagli.

Giunti sul posto, i poliziotti notavano un uomo che corrispondeva alla descrizione ottenuta precedentemente, che rovistava in alcuni bagagli appena prelevati dall’ interno del veicolo. Lo stesso, una volta accortosi della presenza della macchina della Polizia, cercava di nascondersi, ma vistosi scoperto, assumeva un atteggiamento ostile nei confronti dei poliziotti, urlando ed inveendo contro di loro.

In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna e denunciato in stato di libertà per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale e Rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Individuato il proprietario del veicolo, veniva restituito quanto asportato poco tempo prima.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato