Rimini. Sorpreso due volte alla guida ubriaco: denunciato

Continuano i controlli della Polizia di Stato di Rimini nei luoghi della movida riminese, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti.

Nei giorni scorsi, durante un posto di controllo in centro cittadino, una pattuglia della Polizia Stradale ha denunciato un 25enne con patente sospesa per guida in stato di ebbrezza.

?In particolare, gli agenti hanno notato, a distanza di poche decine di metri, un giovane alla guida di un autoveicolo che, alla vista dell’auto di servizio, arrestava improvvisamente la marcia al margine della carreggiata nel tentativo di scambiarsi il posto con la passeggera seduta al suo fianco.

?Insospettiti, gli agenti hanno immediatamente intimato l’ALT alla autovettura e sottoposto a controllo il conducente, che è risultato positivo all’accertamento effettuato con l’etilometro per aver assunto sostanze con tasso alcolemicosuperiore a 0,8 g/l.

?Nel corso degli accertamenti, gli operatori hanno rilevato altresì che lo stesso giovane era già privo di patente di guida perché sorpreso la sera precedente alla guida in stato di ebbrezza.

?Oltre a una nuova denuncia, è scattata immediatamente nei suoi confronti anche la sanzione del fermo del veicolo: essendo recidivo, il giovane rischia la revoca della patente.

?L’attività della polizia stradale, specialità della Polizia di Stato, proseguirà per tutta la stagione estiva con servizi mirati, nell’ambito delle campagne di prevenzione per contrastare i comportamenti alla guida più pericolosi e spesso causa degli incidenti stradali.

?Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.