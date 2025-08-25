Rimini, sorpreso due volte ubriaco alla guida: denunciato 25enne recidivo

La Polizia di Stato di Rimini ha denunciato un giovane di 25 anni, già privo di patente, per guida in stato di ebbrezza, dopo che lo stesso era stato sorpreso alla guida per la seconda volta in due giorni.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi durante un posto di controllo nel centro cittadino, dove una pattuglia della Polizia Stradale, impegnata nei servizi di sicurezza della movida riminese, ha notato il giovane che, “alla vista dell’auto di servizio, arrestava improvvisamente la marcia al margine della carreggiata nel tentativo di scambiarsi il posto con la passeggera seduta al suo fianco”.

Gli agenti hanno immediatamente intimato l’ALT e sottoposto il conducente all’accertamento con l’etilometro, risultando positivo con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Dai controlli è emerso inoltre che il 25enne era già sprovvisto di patente, sospesa a seguito di un analogo episodio verificatosi la sera precedente.

Oltre alla denuncia, è scattato “immediatamente anche il fermo del veicolo”, mentre il giovane rischia la revoca definitiva della patente per recidiva.

La Polizia Stradale ribadisce che le attività di controllo proseguiranno “per tutta la stagione estiva con servizi mirati, nell’ambito delle campagne di prevenzione per contrastare i comportamenti alla guida più pericolosi e spesso causa degli incidenti stradali”.