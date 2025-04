Rimini. Sostegno psicologico per adolescenti e caregiver. Il progetto sulla salute mentale del Distretto di Rimini continua nel 2025

Il Distretto di Rimini rinnova il proprio impegno sul fronte della salute mentale con il proseguimento del progetto avviato nel 2022, pensato per offrire supporto psicologico a ragazze, ragazzi e caregiver. Al centro dell’iniziativa, il benessere emotivo degli adolescenti e delle persone che si prendono cura quotidianamente di familiari fragili, spesso in silenzio e con carichi di responsabilità pesanti.

Il progetto, che si sviluppa su 12 mesi, è rivolto alle famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Prevede un contributo economico per accedere a percorsi di psicoterapia, rivolti da una parte a giovani che mostrano difficoltà di tipo relazionale o evolutivo (ma non prese in carico dal sistema sanitario), dall’altra a caregiver familiari, ovvero a chi vive ogni giorno il compito di assistere un parente non autosufficiente o in condizione di fragilità.

Per quanto riguarda gli adolescenti, sono ancora disponibili 12 posti, che si aggiungono ai 15 già attivati nel 2024. Per i caregiver, i nuovi posti disponibili sono 3, oltre ai 6 avviati l’anno scorso.

Il contributo può arrivare fino a 1.200 euro a persona, con un rimborso di 60 euro per ogni colloquio psicoterapeutico, fino a un massimo di 16 sedute. Le richieste possono essere presentate ai Centri per le Famiglie del distretto o attraverso gli sportelli psicologici presenti nelle scuole del territorio.

Il fondo totale messo a disposizione è di 40.000 euro, suddiviso tra i comuni del distretto. Di questi, 32.800 euro sono destinati al Comune di Rimini. L’erogazione del bonus avverrà in due fasi, su presentazione delle spese sostenute, e secondo l’ordine di arrivo delle domande, fino a esaurimento delle risorse.

L’iniziativa è parte del Fondo Sociale Locale 2024 e rientra nel programma “Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi sociale”.