Rimini, spaccata nella notte in gioelleria: ladri in fuga intercettati dalla Polizia, ma la volante si schianta. Feriti due agenti

Una rapina fulminea, pianificata nei dettagli, ha colpito la scorsa notte la gioielleria Gradara, trasformando via Mentana in uno scenario da film d’azione. Erano circa le 3:20 quando una banda composta da almeno cinque persone, tutte a volto coperto, ha sfondato la serranda del negozio e poi forzato anche la porta blindata interna, portando via tutto ciò che riuscivano a prendere nel giro di pochi minuti.

Il gruppo si è poi dileguato rapidamente a bordo di un’Audi RS6 grigia, facendo perdere le proprie tracce. A dare l’allarme sono stati numerosi residenti della zona, svegliati dai rumori dell’irruzione. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e una volante della Polizia di Stato ha intercettato l’auto in fuga mentre abbandonava via Mentana per dirigersi verso via Tempio Malatestiano, proseguendo su via Gambalunga in direzione via Roma.

L’inseguimento, però, è durato poco. All’incrocio tra via Gambalunga e via Roma, la corsa si è interrotta a causa di un incidente che ha coinvolto la pattuglia: i due agenti a bordo sono rimasti feriti lievemente e sono stati soccorsi al pronto intervento, senza gravi conseguenze.

Emergono intanto particolari inquietanti: secondo una prima ricostruzione investigativa, uno dei componenti della banda si sarebbe posizionato con un estintore all’angolo tra via Mentana e via Tempio Malatestiano, probabilmente per intralciare eventuali testimoni o ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione, così come l’entità dei danni subiti dalla gioielleria. Le indagini sono in mano alla Squadra Mobile di Rimini, che sta passando al vaglio le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per risalire ai responsabili del colpo.