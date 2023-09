Rimini. Sperona una vespa e provoca la caduta dei due passeggeri. Poi scappa

Incidente stradale ed omissione di soccorso oggi in tarda mattinata a Rivazzurra sulla statale 16. Un’auto in marcia verso nord, stava svoltando a sinistra per imboccare il parcheggio di un supermercato e una vespa bianca, con a bordo due persone, impegnava la corsia sempre verso nord. Tra i due mezzi è sopraggiunta una Yaris bianca che ha urtato la vespa provocando la caduta delle due persone e scappando subito dopo senza prestare soccorso.

I passeggeri del mezzo a due ruote non hanno riportato, fortunatamente, gravi lesioni e si trovano in ospedale a Rimini. Sul posto per i rilievi e i soccorsi una ambulanza, la Polstrada e la Polizia locale. Traffico in tilt.