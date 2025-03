Rimini, spiagge invase dai rifiuti: volontari in azione per la pulizia del litorale

Il litorale di San Giuliano Mare è stato teatro di una nuova operazione di pulizia che ha coinvolto diverse associazioni attive sul territorio. Tra queste, Fondazione Cetacea, Be Kind e un gruppo di volontari che hanno aderito all’iniziativa Beach Cleanup per raccogliere i rifiuti abbandonati lungo la costa, dalla Darsena fino al molo.

Un vero e proprio cimitero di rifiuti

Durante la mattinata, i volontari hanno recuperato una grande quantità di materiali abbandonati, tra cui uno pneumatico, pezzi di moquette, tubi idraulici, mensole, polistirolo, reti da pesca, sedie, una tanica, lattine, plastica, pezzi di ferro, bottiglie, barattoli di creme solari e tubetti di dentifricio. La presenza di questi scarti rappresenta una minaccia non solo per il decoro delle spiagge ma anche per l’ecosistema marino, sempre più esposto al rischio di contaminazione.

Un impegno costante per l’ambiente

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, iniziative di questo tipo diventano ancora più importanti per contrastare l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare i cittadini. La presenza di microplastiche nel pescato è un problema sempre più evidente, con ripercussioni dirette anche sulla salute umana. Per questo motivo, i volontari ribadiscono l’importanza di smaltire correttamente i rifiuti e rispettare l’ambiente marino.

Le operazioni di pulizia continueranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di mantenere le spiagge più pulite e sicure per residenti e turisti.