Rimini. Spiaggia libera tutti inaugura con una festa pubblica. Domenica 22 giugno alle ore 12 taglio del nastro, letture e canti per dare il via ufficiale alla spiaggia senza barriere

Dopo una prima settimana di ‘rodaggio operativo’ e un’accoglienza entusiasta da parte di cittadini e turisti, “Spiaggia Libera Tutti” apre ufficialmente i battenti con una festa pubblica che celebra l’inclusione, l’accessibilità e la visione di una città senza barriere. Domenica 22 giugno, alle ore 12, presso la spiaggia a due passi da Piazzale Boscovich, si terrà l’inaugurazione ufficiale della prima spiaggia completamente accessibile di Rimini, un progetto innovativo per garantire un’esperienza balneare bella, autonoma e sicura per le persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive, offrendo servizi specializzati, ausili per la balneazione, attività gratuite e personale qualificato. “Spiaggia Libera Tutti” non è soltanto un nuovo tratto di litorale, ma un simbolo concreto di una città che sceglie di essere inclusiva ogni giorno, accogliente verso tutte le diversità e attenta ai diritti di ogni persona.

Promossa dal Comune di Rimini e realizzato insieme a un’ampia rete di partner tra cui la Cooperativa Amici di Gigi (capofila), InOpera Cooperativa Sociale, Service Web, RiminUp, il Club Nautico di Rimini e la Cooperativa Bagnini Rimini Sud, Spiaggia Libera tutti nella prima settimana di apertura ha già raccolto oltre 140 prenotazioni e accolto 75 persone, segno di un’esigenza concreta e di una risposta entusiasta da parte della comunità.

Il programma della festa inaugurale comincerà con il saluto del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, dell’Assessore alle Politiche Sociali Kristian Gianfreda e del Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. Dopo il taglio del nastro ci sarà poi un momento artistico particolarmente suggestivo: l’attore Giampiero Bartolini interpreterà il testo teatrale “La vita è una trama di miliardi di rette…”, accompagnato da musiche a tema marino. Dopo il taglio del nastro, seguiranno brevi presentazioni del progetto, racconti delle prime esperienze e momenti musicali per festeggiare insieme alla cittadinanza.

Aperta tutti i giorni, dalle 7:30 alle 19:30,Spiaggia Libera Tutti offre non solo un’ampia gamma di servizi gratuiti pensati per garantire un’esperienza piacevole e inclusiva, ma anche un calendario di attività ricreative, dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie della mattina (10-12) e del pomeriggio (16:30 – 18:30), con attività gratuite tra cui ginnastica dolce, laboratori creativi, giochi sensoriali, teatro, musica, pittura e momenti di relax. Maggiori informazioni su www.spiaggialiberatutti.it.

?? INAUGURAZIONE – SPIAGGIA LIBERA TUTTI

? Piazzale Boscovich, Rimini? Domenica 22 giugno 2025? Ore 12:00

? PROGRAMMA DELLA MATTINATA

Ore 12:00 – Inizio cerimonia

Saluti istituzionali:

Sindaco del Comune di Rimini

Assessore alle Politiche Sociali

Vescovo di Rimini

Taglio del nastro

Momento artistico

Presentazione del progetto e della visione di “Spiaggia Libera Tutti”

Musica e canti

Esecuzione di alcuni brani musicali dal vivo per vivere il momento in festa

? PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ

Ogni settimana, dal lunedì al sabato, la spiaggia propone attività gratuite rivolte alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.

? Orari:

Mattina: 10:00 – 12:00

Pomeriggio: 16:30 – 18:30

? Attività proposte:

Laboratori creativi e sensoriali

Attività motorie e ginnastica dolce

Giochi musicali e teatrali

Bagni assistiti e momenti di rilassamento

Attività di gruppo, pittura, giochi da tavolo, percorsi motori

? LINK UTILI

Sito ufficiale: www.spiaggialiberatutti.it

Pagina Instagram: @spiaggialiberatutti

info: info@spiaggialiberatutti.it

Comune di Rimini