Rimini, “SpiaggiaLiberaTutti”. Turismo inclusivo: al mare in area pubblica totalmente accessibile

Una spiaggia pubblica dove l’accessibilità non è un servizio in più, ma il punto di partenza. È questo l’obiettivo di “SpiaggiaLiberaTutti”, il progetto che il Comune di Rimini presenterà mercoledì 28 maggio alle 12.30 sull’arenile libero di piazzale Boscovich. Finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, l’intervento punta a trasformare questo tratto di costa in un modello di turismo balneare senza barriere, pensato per garantire piena autonomia e fruibilità anche a chi convive con disabilità motorie o sensoriali.

L’iniziativa prevede l’installazione di infrastrutture accessibili, percorsi facilitati, attrezzature specifiche per la balneazione assistita e spazi progettati per accogliere tutti, senza distinzioni. Il progetto è ormai alle battute finali e sarà illustrato alla stampa dal sindaco Jamil Sadegholvaad, dall’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni e dall’assessore comunale alla Protezione sociale Kristian Gianfreda.

“SpiaggiaLiberaTutti” segna un passo importante verso una nuova idea di turismo, dove inclusione, dignità e libertà di movimento diventano elementi fondamentali dell’esperienza in riviera. Rimini prova così a superare il concetto di accessibilità come semplice adeguamento tecnico, proponendosi come laboratorio di una città davvero per tutti.