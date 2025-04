Rimini. Sport, musica e incontri nella settimana che celebra la Liberazione

Dopo il fine settimana di Pasqua, Rimini si prepara ai prossimi ponti di primavera accogliendo i suoi ospiti con tante iniziative ed appuntamenti.

Le celebrazioni dell’80° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo sono l’occasione per una ricca settimana di eventi, incontri, cerimonie e momenti culturali per celebrare e riflettere sulla memoria storica e i valori della Resistenza. Dalla pedalata ecologica alla collocazione di pietre d’inciampo. Dalla presentazione di libri alle passeggiate e ancora musica, feste con concerti e DJ set, fino al teatro, agli incontri culturali e alle celebrazioni ufficiali animate dagli studenti o dagli operai riminesi.

Venerdì 25 aprile, al Teatro Amintore Galli Aldo Cazzullo e Moni Ovadia presentano un’opera che narra i crimini del regime fascista attraverso una narrazione a due voci, accompagnata da musiche dell’epoca: Il Duce delinquente.

Sempre il 25 aprile, il Parco XXV Aprile ospiterà Balla la Liberazione, tre giorni di festa con concerti, incontri, street food e attività ludiche. Fino al 27 aprile, ogni pomeriggio un concerto nella zona della Serra Cento Fiori con Bandabardò in concerto, dj set Velvet club & factory e Duo Bucolico.

Il 25 aprile si celebra anche con lo sport, con alcune iniziative ormai tradizionali come la 32esima edizione di Rimininbici, la pedalata ecologica organizzata dal Dopolavoro Ferroviario e dalle Guardie Ecologiche Volontarie e la 51esima Camineda straca, la manifestazione podistica a Viserba Monte, con corsa e camminata ludico-motoria di 11 e 5 km, organizzata da UISP. In programma anche un’escursione cicloturistica, “Quattro Sassi” con partenza da via Marecchiese, attraverso colline e borghi, con due percorsi di 51 e 50 km.

Il 26 e 27 aprile, Viserba di Rimini si trasforma in un palcoscenico per auto d’epoca e degustazioni di vini pregiati con Epoca di Vino. Dal pomeriggio a sera musica diffusa in piazza Pascoli e sul lungo il lungomare con performance dei dj-set. Domenica le auto sfileranno sul lungomare,fino alla rotonda del Grand Hotel a Marina Centro, per poi ritornare a Viserba dove rimarranno in esposizione (partenza sfilata ore 11.30).

Domenica 27 aprile il centro storico ospita Rimini Antiqua, la mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari. Mentre il corso d’Augusto è animato da Domeniche ad Arte, in cui vengono esposti l’artigianato e l’hobbistica locale, a cura dell’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Non mancano inoltre i tornei di calcio giovanile e di basket, tra cui il Memorial “Claudio Papini da giovedì 24 a domenica 27 aprile.

Per il ponte del 1° maggio, torna Marecchia Dream Fest (30 aprile – 4 maggio) tra musica, incontri, socialità, stand e postazioni gourmet per cinque giornate di primavera al Parco XXV Aprile, a due passi dal Ponte di Tiberio. La festa dei lavoratori si festeggia anche al Parco degli Artisti con eventi musicali di artisti emergenti e omaggi ai grandi cantautori.

Dal 30 aprile al 4 maggio torna a Rimini Supernova, la terza edizione della rassegna di arti performative realizzata in collaborazione con l’Associazione Santarcangelo dei Teatri e il Comune di Rimini con spettacoli teatrali, workshop, performance, incontri, ma anche momenti conviviali e dj set.

