Rimini. Stabilimento balneare in fiamme durante la notte, danni ingenti. Si indaga sulla natura del rogo

Durante la scorsa notte, l’Adriatic Village 35/36/37, stabilimento balneare situato nella zona del lungomare Augusto Murri a Rimini, è stato colpito da un devastante incendio. La cabina incendiata conteneva lettini e altri materiali come bancali e fioriere. Il tragico evento è avvenuto alle 2:20 del mattino, e il fuoco si è rapidamente diffuso, provocando gravi danni alle cabine circostanti. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Rimini sono intervenute per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. Le operazioni sono state complicate dal coinvolgimento nel rogo di un quadro elettrico. Attualmente, le autorità competenti stanno effettuando indagini approfondite per determinare l’origine dell’incendio e accertare se vi siano elementi di natura dolosa o accidentale. Le immagini di sorveglianza saranno utili per svolgere le indagini.