Rimini stanzia 1,2 milioni di euro per interventi contro il dissesto franoso a Santa Aquilina e Covignano

Il Comune di Rimini ha stanziato 1,2 milioni di euro per interventi urgenti destinati a risolvere i problemi di dissesto franoso che affliggono le località di Santa Aquilina e Covignano. La cifra, messa a disposizione anche grazie alla collaborazione con la Regione, mira a consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture locali, sempre più a rischio a causa delle frane che si sono verificate negli ultimi mesi.

Mattia Morolli, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rimini, ha annunciato l’inizio di queste operazioni che interesseranno i tratti stradali più vulnerabili della zona collinare. Gli interventi non solo garantiranno una viabilità più sicura per i residenti e i visitatori, ma contribuiranno a proteggere il territorio da ulteriori danni legati all’instabilità dei versanti.

“Si tratta di un passo fondamentale per la sicurezza delle nostre comunità e per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale – ha dichiarato Morolli –. La nostra priorità è intervenire tempestivamente per evitare che queste frane compromettano la mobilità e la sicurezza nelle zone di Santa Aquilina e Covignano.”

Le opere previste includono il rafforzamento delle strade, il consolidamento del terreno e una serie di misure preventive che, con l'impiego delle risorse finanziarie, dovrebbero risolvere definitivamente i problemi di dissesto nella zona. L'impegno del Comune e della Regione per la messa in sicurezza di queste aree rappresenta una risposta concreta ai rischi ambientali sempre più frequenti, derivanti anche dalle condizioni climatiche mutevoli.