Rimini. Stefano Benaglia: rami abbandonati sul lungomare di Viserbella, degrado in bella mostra

Da quasi due settimane questi rami sono abbandonati sul lungomare di Viserbella, zona farmacia,

pieno centro di passaggio di cittadini e turisti. Con l’ultima burrasca erano diventati pericolosi e

sono stati tagliati dai vigili del fuoco, che li hanno lasciati sul posto. Molti cittadini hanno segnalato

la questione ma ad oggi sono ancora li, in bella mostra. Questo è il livello di attenzione e di cura

che viene riservata alla fascia turistica della nostra città, dove non solo l’arredo urbano è

completamente abbandonato ma si aggiunge un ulteriore degrado, facilmente evitabile se tutti gli

attori in campo facessero il loro lavoro.

Speriamo che dopo questa segnalazione la situazione venga ripristinata nel minor tempo possibile.

Stefano Benaglia